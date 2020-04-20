Украинские медики в Италии останутся еще на неделю — Степанов

Украинские медики, которых направили в командировке в Италию, останутся там еще на одну неделю.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— Было обращение от итальянской стороны о продлении срока еще на неделю, то есть до 25 апреля.

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Эту просьбу обсудили с украинскими специалистами, которые там находятся, и получили положительный ответ.

— После их согласия, мы продолжили им командировки.

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев коронавируса, из них — 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.