Ціна на газ для населення в квітні буде нижчою на 15%

У квітні оптова ціна на природний газ для потреб населення і виробників тепла складе 2,9 тис. грн за тисячу кубометрів, що на 15% менше, ніж у березні.

У компанії відзначили, що в цілому ціна газу для населення впала на 38% починаючи з січня 2020 року.

– Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні повинні знизитися і через закінчення опалювального сезону і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу, – сказав глав НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

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За його словами, через зниження ціни має зменшиться навантаження на бюджети українських сімей, які відчувають негативні наслідки карантину.

Нагадаємо, у березні оптову ціну на газ для населення знизили на 14%.

Джерело: Нафтогаз