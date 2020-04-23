NovaPay сертифікована міжнародним стандартом безпеки даних PCI DSS

Платіжна система NovaPay отримала сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток PCI DSS. Це означає, що банківські дані користувачів надійно захищені під час здійснення ними платежів через систему NovaPay.

Стандарт безпеки даних PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) розроблений міжнародними платіжними системами, до яких входять зокрема Visa та MasterCard. Сертифікація дозволяє компанії працювати з банками безпосередньо та унеможливлює перехід платника на сайт третьої сторони.

Самостійна робота з банками зобов’язує компанію забезпечити надійний захист банківських даних користувачів: завдяки сертифікації PCI DSS власники карт можуть бути впевнені у безпеці операцій, що здійснюються через платіжну систему NovaPay. А також – дає переваги в адаптації платіжної системи, щоб стати більш гнучкою та зручною для клієнтів.

– Ми прагнемо підвищити якість сервісу, який отримують наші клієнти. Цей сертифікат підтверджує, що наша компанія відповідає вимогам IT безпеки, які дозволяють зберігати, обробляти та передавати дані платіжних карток. Це дасть нам змогу підтримувати клієнтів самостійно, не вдаючись до допомоги третіх сторін, а також бути більш гнучкими та швидко адаптуватися під нові виклики ринку, у якому бачимо величезний потенціал для розвитку, – коментує Андрій Кривошапко, СЕО Пост фінанс.

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ТОВ Пост фінанс (розробила та розвиває платіжну систему NovaPay) входить до групи компаній Нова пошта та з 2014 року працює на ринку України.

Компанія на базі ліцензій Національного банку на переказ коштів пропонує фізичними особам та бізнесу широкий спектр платіжних інструментів і продуктів онлайн та офлайн формату. Ефективність та зручність сервісів NovaPay можна оцінити у понад 3 400 пунктах надання фінансових послуг та на інтернет-ресурсах.

Згідно з даними Національного банку України за підсумками 2019 року платіжну систему NovaPay визнано лідером серед усіх систем переказу коштів в Україні, створених небанківськими установами, з часткою ринку – 43,6%. НБУ включив платіжну систему компанії до категорії соціально важливих, а у 2020 році вона здобула статус міжнародної.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Національний банк України погіршив прогноз інфляції в Україні у 2020 році з 4,8% до 6%.