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Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині три населені пункти закривають на карантин

На Херсонщині через збільшення кількості хворих на коронавірус на карантин закривають три населених пункти.

Це місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району.

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Населені пункти будуть закриті на в’їзд-виїзд з 13.00 25 квітня і до 06.00 27 квітня.

Нагадаємо, станом на 09.15 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 478 людей.

Джерело: Нацполіція

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