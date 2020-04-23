Чорнобильці отримають матеріальну допомогу вчасно – Кличко

Місто вчасно виплатить матеріальну допомогу окремим категоріям киян.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
– Я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди 34 річниці Чорнобильської катастрофи.
Так, майже 53 тис. киян отримають виплати від 300 до 600 грн.
– Також готується розпорядження про надання щорічної допомоги до Дня пам’яті, примирення та до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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Хто отримає матеріальну допомогу:
- ветерани Другої світової;
- учасники АТО;
- воїни-інтернаціоналісти;
- учасники революції Гідності.
Виплати від 400 до 800 грн почнуться на початку травня.
Раніше малозабезпечені сім’ї отримали матеріальну допомогу до Великодня.