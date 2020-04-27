Справжній крафт: Таврія дбайливо працює з лозою та вручну збирає виноград

Крафтові продукти відрізняються набагато більш високою якістю, насиченим смаком та натуральними інгредієнтами. Контрактне виноградарство популярний тренд у світі крафтового виноробства, в основі якого лімітований обсяг партій, авторські рецептури та ручне виробництво.

У Європі модель залучення невеликих приватних виноградарських господарств добре зарекомендувала себе, оскільки передбачає більш дбайливу роботу з лозою та ручне збирання врожаю. Дім марочних коньяків Таврія змінює модель виноградарства та буде залучати приватних виноградарів.

Рішення про перехід на contract growing (з англ. – підрядне землеробство. – Авт.) компанія ухвалила внаслідок значного зростання продажу крафтових та марочних коньяків. У першому кварталі 2020 року продаж цієї продукції збільшились у два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Загальний продаж Дому марочних коньяків Таврія за перший квартал 2020 року збільшився на 34%.

Читайте: Як обрати крафтове пиво

На замовлення заводу невеликі господарства та приватні аграрії будуть вирощувати виноград без використання промислової обробки.

Таврія, зі свого боку, надає партнерам підтримку досвідчених агрономів, консультації авторитетних європейських виноградарів, контролює якість та гарантовано викуповує вирощений врожай винограду із дотриманням умов вирощування.

– Сьогодні в Україні багато невеликих аграрних господарств, які дбайливо, з великою теплотою обробляють виноград, піклуючись про кожний кущ. Використання подібної моделі партнерства гарантує нам наявність винограду, необхідного для створення наших напоїв. А невеликі виноградники, в свою чергу, отримують у нашій особі надійного покупця та партнера, – розповів генеральний директор ДМК Таврія Андрій Сердюк.

Дім марочних коньяків Таврія – одне з ключових виноробних підприємств України. Коньяки Таврія виробляються за класичною технологією з дистиляцією спиртів в апаратах шарантського типу, витримуються в 6 500 дубових бочках. Експортні ринки компанії: Естонія, Литва, Німеччина, Ізраїль, Китай, Білорусь, Канада, Нігерія. ДМК Таврія першим в Україні випустив на ринок крафтові коньяки та вина.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пити так, щоб алкоголь поліпшував травлення, а не знищував організм.

Джерело: Факти