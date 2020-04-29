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Факти / Україна

Обстріли на Донбасі: український військовий отримав поранення

29 квітня на Донбасі, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети, а також гранатомети різних систем, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

– Рішучими діями і ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів”, – йдеться в повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ російські найманці використовували дев’ять хв 82-го калібру під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського і Оріхове, а також неподалік Новозванівки.

– Внаслідок обстрілу ворожих один український захисник отримав бойове поранення, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі загинув український військовий внаслідок обстрілів.

Джерело: Штаб ООС

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