Бизнес должен помочь своей стране в трудную минуту — Ярославский

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что его активное участие в противодействии эпидемии коронавируса на Харьковщине и оказание помощи харьковским пенсионерам, — гражданская позиция, не подразумевающая никаких политических целей.

Об этом он рассказал в эфире международного телеканала Настоящее время.

— Я слышу, уже начинаются разговоры, что свою помощь я буду конвертировать в голоса. Я гарантирую всем, заявляю совершенно определенно: я в политику не пойду, голоса мне не нужны. Пусть голоса оставят себе — они мне не нужны. Мне, кроме улыбок харьковчан, ничего не надо, — ответил бизнесмен на вопрос журналиста.

Александр Ярославский подтвердил, что готов вложить в противодействие Covid-19 более $10 млн личных средств: на закупку ПЦР-тестов, медоборудования и другие антикоронавирусные цели.

Сейчас бизнесмен занят организацией современного центра вирусологии в создаваемом им бизнес-парке Экополис ХТЗ.

— Я думаю, это будут десятки миллионов долларов. Подобный центр в Ухане стоил $44 млн. Я не знаю, будет ли это такой же центр или лучше, но, во всяком случае, он будет не хуже – это 100%. Мы уже работаем над запуском. Сегодня было большое совещание у мэра, — сказал бизнесмен.

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Отвечая на вопрос ведущей о мотивах помощи Харькову в противостоянии эпидемии коронавируса, Ярославский отметил, что в любом случае помогал бы родному региону.

— Здесь вся моя семья: мама в Харькове, брат, все мои друзья. Я как истинный харьковчанин должен помочь своему региону. Мы все от плоти и крови украинцы — я имею в виду тех, кого знаю. Все сделали состояния в Украине. Так почему мы не должны помочь своей стране в эту трудную минуту? И кому как не к нам обратиться президенту? Он обращается ко всем, также обратился и к бизнесу. Я считаю, что он правильно сделал, я благодарен ему за это. Даже если бы он не обратился, я в любом случае помогал бы Харькову, как я всегда ему помогаю, — пояснил Ярославский.

Помимо этого, ведущая, ссылаясь на данные рейтингов Forbes, согласно которым Ярославский фигурировал в десятке богатейших людей Украины, поинтересовалась нынешним размером его состояния.

— Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пятерых прекрасных детей, маму, брата, друзей — это самое мое классное состояние. А деньги — это такое… Важно, чтобы человек был счастлив и радовался жизни — вот это бесценное состояние. Поверьте мне, я кайфую от жизни, — подытожил бизнесмен.

Телеканал Настоящее Время создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии Голоса Америки. RFE/RL – независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая грантами Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). Редакция телеканала находится в Праге, а его журналисты работают в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и других странах.

Программа Настоящее время была запущена в 2014 году на радио Свобода и Голос Америки во время нарастания политического и военного кризиса в Украине. В 2016 году проект расширился и стал работать как телеканал.

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