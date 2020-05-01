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Факти / Україна

Мене не залякати: мер Черкас відповів Авакову

Після ослаблення карантину в Черкасах і відкриття кримінальної справи мер міста Анатолій Бондаренко заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Бондаренко прокоментував відкриття кримінальної справи і реакцію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

– Мене, міського голову, і нашу родину одними кримінальними справами, відновленими, не залякати. Зокрема від вищих чиновників нашої країни, – заявив мер.

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Він також зазначив, що адресує своє звернення вищим чиновникам України.

– Дорогі друзі, в Черкасах є багато нерозкритих справ … Потрібно розслідувати ці справи, а не рішення Черкаського виконкому.

Він тільки відновив справедливість, тому що, на мою думку, великий будівельний гіпермаркет нічим не відрізняється від маленького магазину будівельних товарів, – підкреслив Бондаренко.

Він уточнив, що громадянин України має право відвідувати всі магазини з дотриманням карантинних заходів.

Нагадаємо, виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

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