Станом на 4 травня 2020 року у Київській області на коронавірус захворіли 853 людини, з них 69 нових випадків.

Covid-19 зафіксували у двох священнослужителів і 101 медичного працівника.

– У Київській області 78 дітей хворіють на коронавірус, 17 летальних випадків, – додають у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Читайте: У Києво-Печерській лаврі 68 монахів захворіли на коронавірус

Водночас з 101 медичного працівника, які захворіли на вірус, 56 працювали у лікарнях Києва, 45 – у медустановах області. Крім того, коронавірус зафіксували у водія екстреної медичної допомоги Броварів.

Також у регіоні Covid-19 підтвердили у двох священнослужителів із сіл Нові Петрівці Вишгородського району і Кийлів Бориспільського району.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за станом на 4 травня 2020 року в Києві 1 535 осіб захворіли на коронавірус, за добу – 24 нових випадки.

Джерело: Київська ОДА