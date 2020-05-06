Київ зупинився у заторах на мостах (КАРТА)

На мостах Києва зранку утворилися затори, попри те, що у столиці триває карантин через пандемію коронавірусу.

Ускладнено рух на мостах у напрямку правого берега – Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому.

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Також затори утворилися на бульварах Тараса Шевченка та Дружби народів, Парковій дорозі, на алеях Петрівській та Героїв Крут, проспектах Перемоги та Повітрофлотському, вулицях Набережно-Хрещатицькій та Московській, Кловському узвозі.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Визволителів. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Братиславська, Миропільська. Також обмежений рух на проспекті Миколи Бажана у бік мосту.

Станом на 6 травня 2020 року в Україні зафіксовано 13 184 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.