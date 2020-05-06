Пацієнтам перед операціями робитимуть безкоштовні тести на коронавірус

Пацієнтів перед проведенням планових операцій безкоштовно тестуватимуть на Covid-19 методом ПЛР.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми ухвалили відповідний нормативний акт – постанову уряду – в понеділок. Це дуже необхідно для життя та здоров’я наших громадян, тому що карантин вже триває більше 50 днів.

Поспілкувавшись з нашими лікарями на місцях, ми побачили необхідність початку планових операцій. Це насамперед стосується онкології, кардіохірургії, саме тому було ухвалено таке рішення, – заявив він.