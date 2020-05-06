Пацієнтам перед операціями робитимуть безкоштовні тести на коронавірус

Пацієнтів перед проведенням планових операцій безкоштовно тестуватимуть на Covid-19 методом ПЛР.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– Ми ухвалили відповідний нормативний акт – постанову уряду – в понеділок. Це дуже необхідно для життя та здоров’я наших громадян, тому що карантин вже триває більше 50 днів.
Поспілкувавшись з нашими лікарями на місцях, ми побачили необхідність початку планових операцій. Це насамперед стосується онкології, кардіохірургії, саме тому було ухвалено таке рішення, – заявив він.
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Міністр наголосив, що проведення планових операцій можливе тільки з дуже чітким дотриманням санітарних правил.
– Саме тому всі без винятку пацієнти, які проходитимуть госпіталізацію у зв’язку з плановою операцією, спочатку будуть тестуватись ПЛР-тестами, проходитимуть самоізоляцію протягом двох-трьох днів після тестувань і потім вже будуть госпіталізовані в лікарню для проведення операцій, – наголосив Степанов.
Нагадаємо, станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки короновірусу, з яких 487 – за добу.