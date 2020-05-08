Другі вихідні на травневі свята припадають на 9-11 травня.
Багато підприємств у зв’язку з цим змінюють графік своєї роботи.
Графік роботи Укрпошти на травневі свята буде різним для кожного відділення.
Список відділень, які працюють 9 травня:
Графік роботи Укрпошти на травневі свята / 3 фотографии
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10 травня, у неділю, відділення не працюватимуть.
Нагадаємо, Укрпошта безкоштовно доставлятиме ліки, замовлені на сайті інтернет-аптеки apteka24.