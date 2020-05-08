У Перечинській ОТГ Закарпатської область виявлено 26 хворих осіб на коронавірус.

Про це повідомив голова ОТГ Іван Погоріляк у Facebook.

За його словами, такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні у одному з навчальних закладів міста Перечин.

– У Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих на коронавірус осіб, 5 осіб із села Зарічева та 21 – із міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні у одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників та членів їхніх родин, – зазначив Погоріляк.

Читайте: 65 нових випадків: Садовий скликає штаб через Covid-19 на Львівщині

Йдеться про спалах коронавірусу в Перечинській школі-інтернаті.

Нагадаємо, станом на 9.00 8 травня в Україні виявили 14 195 випадків коронавірусу, з який 504 – за минулу добу. Загалом 361 людина померла, а 2 706 пацієнтів одужали.