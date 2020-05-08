СБУ заперечує наявність в Україні військових біологічних лабораторій США

Служба безпеки закликає не поширювати неправдиву інформацію про існування в Україні іноземних біологічних лабораторій.

У СБУ у таких заявах бачать ознаки спланованої інформаційної кампанії, мета якої – не просто отримати політичні дивіденди.

Спецслужба наводить три аргументи:

По-перше, на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії. Заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності.

По-друге, співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України. Із 1993 року діє угода щодо надання допомоги нашій державі у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдження зброї масового знищення. Одним з її пунктів є своєчасне виявлення та протидія спалахам, що викликані небезпечними патогенами.

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У 2005 році Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони США підписали рамкову Угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї. У межах цієї угоди модернізовано державні лабораторії в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях.

Ці лабораторії фінансуються з держбюджету України.

По-третє, СБУ забезпечує захист об’єктів критичної інфраструктури та перевіряє діяльність наукових установ і підприємств біологічної небезпеки. Тож заходи з охорони та збереження колекцій штамів патогенів забезпечено на належному рівні.

Раніше, у мережі почали ширитись чутки, про те щ ов Україні діють біолабораторії США, де досліджують небезпечні штами вірусів, серед них коронавірус. Інформація пішла із однієї з програм українського телеканалу.

Як писали Факти ICTV, СБУ просить Верховну Раду запровадити модель проведення зелених аукціонів для недопущення дисбалансу в об’єднаній енергосистемі України через велику кількість виробників електроенергії з відновлюваних джерел.