СБУ отрицает наличие в Украине военных биологических лабораторий США

Служба безопасности призывает не распространять ложную информацию о существовании в Украине иностранных биологических лабораторий.

В СБУ в таких заявлениях видят признаки спланированной информационной кампании, цель которой — не просто получить политические дивиденды.

Спецслужба приводит три аргумента:

Во-первых, на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности.

Во-вторых, сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. Период с 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из ее пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванных опасными патогенами.

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В 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках этого соглашения модернизированы государственные лаборатории в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях.

Эти лаборатории финансируются из госбюджета Украины.

В-третьих, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Поэтому меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечено на должном уровне.

Ранее, в сети начали распространяться слухи о том ч ов Украины действуют биолаборатории США, где исследуют опасные штаммы вирусов, в том числе коронавирус. Информация пошла с одной из программ украинского телеканала.

Как писали Факты ICTV, СБУ просит Верховную Раду ввести модель проведения зеленых аукционов для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме Украины за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников.