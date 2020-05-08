Тарифи на медпослуги перерахують до 2021 року – Радуцький

Коректний перерахунок тарифів на медичні послуги завершиться до 2021 року.

Такий прогноз висловив глава парламентського комітету здоров’я нації та медичної допомоги МИхайло Радуцький.

– Думаю, розрахунок пакетів за реальною вартістю завершиться до кінця року. І з 2021 система повинна повноцінно запрацювати.

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Михайло Радуцький також додав, що протягом 10 днів переглянуть тарифи на пакети щодо Covid-19, екстреної медичної допомоги, інфаркту та інсульту.

До слова, раніше МОЗ анонсував, що хоче переглянути медичну реформу в Україні. Чого очікувати від змін – раніше писали Факти ICTV.