PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Тарифи на медпослуги перерахують до 2021 року – Радуцький

Коректний перерахунок тарифів на медичні послуги завершиться до 2021 року.

Такий прогноз висловив глава парламентського комітету здоров’я нації та медичної допомоги МИхайло Радуцький.

– Думаю, розрахунок пакетів за реальною вартістю завершиться до кінця року. І з 2021 система повинна повноцінно запрацювати.

Читайте: Змін до закону про медреформу не буде – Радуцький

Михайло Радуцький також додав, що протягом 10 днів переглянуть тарифи на пакети щодо Covid-19, екстреної медичної допомоги, інфаркту та інсульту.

До слова, раніше МОЗ анонсував, що хоче переглянути медичну реформу в Україні. Чого очікувати від змін – раніше писали Факти ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх