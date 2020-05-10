Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Коронавірус в Україні зафіксовано у 15 232 осіб. За статистикою МОЗ, від коронавірусу в Україні померла 391 людина. Кількість тих, хто одужав, становить 3 060 осіб.

Всього з початку 2020 року надійшло 38 179 повідомлень про підозру на Covid-19.

Усього в Україні досліджено 167 107 зразків методом ПЛР.

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Вікова група хворих в Україні:

0-5 років – 279 осіб;

6-17 – 687 осіб;

18-39 – 4 136 осіб;

40-64 – 7 082 осіб;

65 + – 1 990 осіб.

На амбулаторному лікуванні перебувають 10 082 пацієнти, з них 845 дітей та 2 343 медпрацівники.

Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них 181 дитина та 511 медиків.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Коронавірус в Україні по областях

1. Чернівецька область – (захворіли – 2 268, одужало – 320);

2. Івано-Франківська область – (захворіли – 1 116, одужало – 181);

3. Тернопільська область – (захворіли – 999, одужало – 282);

У Києві зафіксовано 1 804 випадок зараження на Covid-19. Одужало 134 людини.

Поширення коронавірусу в Україні по областях

Індекс самоізоляції по Україні

Згідно з даними мобільного оператора Київстар, найбільше самоізоляції дотримуються у Львові (43,83%), Чернівцях (42,55%), Івано-Франківську (42,45%), Києві (36,78%) та Тернополі (36,65%).

Симптоми коронавірусу

Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.

Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.

Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.