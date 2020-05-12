Через послаблення карантину 12 травня у Києві майже у два рази зросли ціни на таксі. Але таке зростання було вимушеним заходом, інакше жителі міста не змогли б виїхати на роботу.

Нові тарифи пов’язані зі зростанням попиту на послуги таксистів і заторами у столиці.

– Тариф піднявся сьогодні о 8.40 ранку. В ефірі на цю годину під час карантину традиційно було 150-200 замовлень, а сьогодні о 9.00 їх було 2 063, – повідомили у Таксі Сервіс Фактам ICTV.

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Водночас гендиректорам служб таксі довелося підняти ціни, тому що за такого напливу таксисти відмовлялися брати замовлення.

– На одного водія припадало десятки замовлень, і вони вибирали найвигідніші, адже через затори доводилося витрачати на одну людину по дві-три години. Директори побачили, що впав вивіз, через це вони підняли тарифи, – пояснюють представники онлайн-ресурсу.

За словами представників Таксі Сервіс, ціни на таксі були новорічними.

– Підняли тарифи до рівня новорічних. Там де мало бути 50-60 грн, практично брали у два рази більше – 100-120 грн, – доповнюють вони.

За їхніми прогнозами, подібна ситуація повториться сьогодні ввечері.

Нагадаємо, з 12 травня у Києві послабили карантин. Що запрацювало в столиці з вівторка, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.