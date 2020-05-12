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Факти / Україна

У Києві пом’якшили карантин: що дозволено з 12 травня

У Києві 12 травня запрацював перший етап послаблення карантину. У столиці відкрилися непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, парки та сквери, однак громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі.

Що дозволили в Києві з 12 травня

  • Непродовольчі магазини (площею до 300 кв. м);
  • Перукарні та салони краси (не більше 1 клієнта на послугу одночасно);
  • Парки та сквери;
  • Тимчасові споруди (ларьки, заборонено вживати їжу та напої на місці);
  • Невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги);
  • Адвокатські та нотаріальні бюро, зможуть працювати аудитори;
  • Автокінотеатри, музеї під відкритим небом та бібліотеки (без роботи читальних залів).

Читайте: Зайняті столики та переповнені парки: реакція українців на послаблення карантину

Що залишається забороненим

  • Школи, дитячі садочки, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади;
  • Театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек тощо.
  • Розважальні центри та розважальні зони; розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати, тощо); спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;
  • Заклади побутового обслуговування населення (лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо);
  • Ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки; торгово-розважальні центри та непродовольчі магазини, площею понад 300 кв. м;
  • Дитячі майданчики, спортмайданчики, прибережні зони, масові богослужіння, екскурсійні заходи;
  • Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі за спецквитками;
  • Реалізація у торгових закладах, МАФах алкогольних, у тому числі слабоалкогольних, напоїв на розлив;
  • Максимально обмеженою залишається: робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку; проведення капітальних ремонтів у об’єктах житлового фонду (у т.ч. нежилих приміщень у житлових будинках); проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій у закладах охорони здоров’я.

Нагадаємо, 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові № 343.

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