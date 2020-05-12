У Києві 12 травня запрацював перший етап послаблення карантину. У столиці відкрилися непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, парки та сквери, однак громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі.
Що дозволили в Києві з 12 травня
- Непродовольчі магазини (площею до 300 кв. м);
- Перукарні та салони краси (не більше 1 клієнта на послугу одночасно);
- Парки та сквери;
- Тимчасові споруди (ларьки, заборонено вживати їжу та напої на місці);
- Невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги);
- Адвокатські та нотаріальні бюро, зможуть працювати аудитори;
- Автокінотеатри, музеї під відкритим небом та бібліотеки (без роботи читальних залів).
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Що залишається забороненим
- Школи, дитячі садочки, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади;
- Театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек тощо.
- Розважальні центри та розважальні зони; розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати, тощо); спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;
- Заклади побутового обслуговування населення (лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо);
- Ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки; торгово-розважальні центри та непродовольчі магазини, площею понад 300 кв. м;
- Дитячі майданчики, спортмайданчики, прибережні зони, масові богослужіння, екскурсійні заходи;
- Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі за спецквитками;
- Реалізація у торгових закладах, МАФах алкогольних, у тому числі слабоалкогольних, напоїв на розлив;
- Максимально обмеженою залишається: робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку; проведення капітальних ремонтів у об’єктах житлового фонду (у т.ч. нежилих приміщень у житлових будинках); проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій у закладах охорони здоров’я.
Нагадаємо, 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові № 343.