Из-за послабления карантина 12 мая в Киеве почти в два раза выросли цены на такси. Но такой рост был вынужденной мерой, иначе жители города не смогли бы уехать на работу.

Новые тарифы связаны с ростом спроса на услуги таксистов и пробками в столице.

— Тариф поднялся сегодня в 8.40 утра. В эфире в это время до ослабления карантина традиционно было 150-200 заказов, а сегодня в 9.00 их было 2 063, — сообщили в Такси Сервис Фактам ICTV.

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При этом гендиректорам служб такси пришлось поднять цены, потому что при таком наплыве таксисты отказывались брать заказы.

— На одного водителя приходилось десятки заказов, и они выбирали самые выгодные, ведь из-за пробок приходилось тратить на одного человека по два-три часа. Директора увидели, что упал вывоз, из-за этого они подняли тарифы, — объясняют представители онлайн-ресурса.

По словам представителей Такси Сервис, цены на такси были новогодними.

— Подняли тарифы до уровня новогодних. Там, где должно было быть 50-60 грн, брали практически в два раза больше — 100-120 грн, — дополняют они.

По их прогнозам, подобная ситуация повторится сегодня вечером.

Напомним, с 12 мая в Киеве ослабили карантин. Что заработало в столице со вторника, смотрите в материале Фактов ICTV.