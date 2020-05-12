У вівторок, 12 травня, у Києві станом на 10.30 утворилися 7-бальні затори на дорогах.

Центр Києва завмер біля станцій метро Театральна, Університет, Контрактова площа, Майдан Незалежності та Поштова площа.

Машини тягнуться також біля метро Льва Толстого, Олімпійська та Либідська.

Ускладнено рух на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.

Також складно проїхати по Набережно-Хрещатицькій вулиці та по вулицях Січових стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Богатирській, Семена Скляренка, Олени Теліги, та Набережно-Рибальска.

Значні затори також спостерігаються біля станцій метро Берестейська, Нивки, Святошин та Житомирська.

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На лівому березі складно проїхати біля станцій метро Дарниця, Лівобережна та Чернігівська.

У напрямку правого берега Києва стоять у заторах Північний міст, міст Патона та Південний міст, Дарницький міст та міст Метро.











Затори у Києві 12 травня сягнули 7 балів (КАРТА) / 3 фотографии

Як відомо, після послаблення карантину в Києві з 12 травня було збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту.