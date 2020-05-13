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Факти / Україна / Політика

На митниці проведуть тестування кваліфікації та оновлять кадри на 40% – Марченко

У Міністерстві фінансів до кінця травня очікують кадрового оновлення Державної митної служби на 30-40%.

Про це заявив глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко.

– Ми плануємо змінити суспільне сприйняття служби як вогнища корупції, і для цього передбачено залучення нових кадрів, – сказав Марченко.

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Також він додав, що буде тестування кваліфікації та рівня доброчесності співробітників.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін затвердив схему посадових окладів для працівників митної служби України.

Фото: УНІАН

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