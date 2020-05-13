На таможне проведут тестирование квалификации и обновят кадры на 40% — Марченко

В Министерстве финансов до конца мая ожидают кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%.

Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

— Мы планируем изменить общественное восприятие службы как очага коррупции, и для этого предусмотрено привлечение новых кадров, — сказал Марченко.

Читайте: Кабмин предлагает амнистировать более 3 тыс. заключенных — кто попадает в список

Также он добавил, что будет тестирование квалификации и уровня добропорядочности сотрудников.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин утвердил схему должностных окладов для сотрудников таможенной службы Украины.