У Києві почало очищатися повітря

Повітря в Києві поступово починає очищатися. Порівняно з попереднім тижнем знизився середньодобовий вміст всіх забруднюючих домішок.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найбільш помітно знизився рівень діоксиду азоту, діоксиду сірки і формальдегіду.

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Очищення повітря в Києві пов’язують з дощовою погодою і зниженням кількості транспорту.

– Треба врахувати, що у зв’язку з тривалими вихідними кількість транспорту на дорогах Києва зменшилася і це, разом з дощовою погодою, сприяло зниженню забруднення повітря, − йдеться в повідомленні.

Фахівці відібрали і проаналізували 957 проб повітря в Києві. Перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій зафіксовано на Бессарабській та Деміївській площах, проспектах Перемоги, Науки та Оболонському, вулицях Олександра Довженка, інженера Бородіна, Попудренка та бульварі Вацлава Гавела.

Нагадаємо, 24 квітня індекс забруднення повітря в Києві склав 155 пунктів при нормі в 50 пунктів. Таким чином столиця України опинилася на вершині рейтингу міст з найбруднішим повітрям на планеті.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського