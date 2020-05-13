В Киеве начал очищаться воздух

Воздух в Киеве постепенно начинает очищаться. В сравнении с предыдущей неделей снизилось среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Наиболее заметно снизился уровень диоксида азота, диоксида серы и формальдегида.
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Очищение воздуха в Киеве связывают с дождливой погодой и снижением количества транспорта.
— Надо учесть, что в связи с длительными выходными количество транспорта на дорогах Киева уменьшилось и это, вместе с дождливой погодой, способствовало снижению загрязнения воздуха, − говорится в сообщении.
Специалисты отобрали и проанализировали 957 проб воздуха в Киеве. Превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций зафиксировано на Бессарабской и Демеевской площадях, проспектах Победы, Науки и Оболонском, улицах Александра Довженко, инженера Бородина, Попудренко и бульваре Вацлава Гавела.
Напомним, 24 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве составил 155 пунктов при норме в 50 пунктов. Таким образом столица Украины оказалась на вершине рейтинга городов с самым грязным воздухом на планете.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского