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Факти / Україна

СБУ проводить слідство на Одеській митниці через “масштабну корупційну схему”

Служба безпеки України проводить слідчі дії через корупцію на Одеській митниці.

Про справу, яка пов’язана з “масштабною корупційною схемою”, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, працівники спецслужби працюють стосовно керівництва митниці Одещини.

Водночас конкретні прізвища фігурантів справи Гітлянська назвати відмовилася.

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Речниця СБУ анонсувала появу повної офіційної інформації щодо цієї справи завтра вранці, 14 травня.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив з посад керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників.

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