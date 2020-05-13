СБУ проводить слідство на Одеській митниці через “масштабну корупційну схему”

Служба безпеки України проводить слідчі дії через корупцію на Одеській митниці.
Про справу, яка пов’язана з “масштабною корупційною схемою”, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
За її словами, працівники спецслужби працюють стосовно керівництва митниці Одещини.
Водночас конкретні прізвища фігурантів справи Гітлянська назвати відмовилася.
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Речниця СБУ анонсувала появу повної офіційної інформації щодо цієї справи завтра вранці, 14 травня.
Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив з посад керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників.