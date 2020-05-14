У Львівській та Волинській областях можливе підвищення рівня води в річках – ДСНС

Укргідрометцентр попереджає, що в Україні можливе підвищення рівнів води в річках у деяких регіонах.

Так, підйом очікується протягом 14-16 травня на рiчках басейнiв Сяну і Захiдного Бугу, зокрема у Львiвській та Волинській областях.

Вода може піднятися на 0,3-0,8 м над поточними рiвнями, однак негативних наслідків у зв’язку з цим не прогнозують.

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Нагадаємо, погода в Україні 14 травня різко погіршилася. Зокрема, у низці областей знизилась температура повітря.

Крім того, у північних, центральних та західних областях очікуються опади.