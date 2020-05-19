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Факти / Україна / Суспільство

Подорожчання проїзду в Києві: чи підвищаться ціни в маршрутках і автобусах

Після відновлення роботи громадського транспорту у Києві 22 травня перевізники не повинні необґрунтовано підвищувати ціни на проїзд.

Про це заявив під час брифінгу міський голова Віталій Кличко.

– Тарифи маршрутних таксі належать до сфери вільних цін, і їх кожен перевізник формує самостійно, зважаючи на попит та пропозиції на ринку послуг, вартість пального та інші витрати. На жаль, міська влада не має повноважень погоджувати тарифи автобусних маршрутів, що працюють у режимі маршрутного таксі, – наголосив Кличко.

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Перед тим, як підвищити вартість проїзду, перевізники повинні мінімум за 7 робочих днів попередити про свої наміри.  А також – надати всі документи, що обґрунтовують будь-яке підвищення. Їх перевіряє Антимонопольний комітет.

– У комунальному громадському транспорті підвищувати вартість проїзду місто не планує. А якщо приватні перевізники спробують необґрунтовано сформувати нові тарифи, ми будемо звертатися до Антимонопольного комітету, – підкреслив  Віталій Кличко.

Як писали Факти ICTV, Київ готується до відкриття метрополітену та переобладнує станції.

Джерело: КМДА

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