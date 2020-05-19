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Факти / Інфографіка

У Києві зменшилась кількість нових випадків Covid-19, троє померло (КАРТА)

У Києві 19 травня виявили 38 нових випадків Covid-19, усього 2 359 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Серед хворих вісім медиків, повідомив міський голова Віталій Кличко.

– За минулу добу померло троє людей. Одужала 61 людина, усього вірус подолало 285 осіб. У стаціонарах столичних лікарень померло загалом 52 особи. Старшому з пацієнтів було 87 років, наймолодшій, що не змогла подолати коронавірус – 25 років, – повідомив Кличко.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Хто захворів:

  • 23 жінки від 29 до 87 років;
  • дві дівчинки 2 та 3 років;
  • 12 чоловіків від 24 до 80 років;
  • 9-річний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували дев’ять пацієнтів. Інші лікуються під контролем лікарів вдома.

Смертність від коронавірусу за віковою категорією:

  • 58% віком 65-70 років;
  • 25% віком 50-64 роки;
  • 15% віком до 49 років;
  • 2% віком 18-29 років.

Більшість з померлих мали хронічні захворювання. Найчастіше це – цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.

Статистика коронавірусу по районах Києва:

  • Дарницький – 483;
  • Оболонський – 183;
  • Подільський – 113;
  • Святошинський – 154;
  • Дніпровський – 217:
  • Шевченківський – 113;
  • Деснянський – 239;
  • Печерський – 411;
  • Солом’янський – 206;
  • Голосіївський – 195.

Коронавірус в Києві: 19 марта статистика по районам

Як писали Факти ICTV, в Україні впав приріст нових випадків коронавірусу. За минулу добу зафіксували 260 нових випадків  Covid-19.

356 осіб одужали, 13 померли. Усього в Україні 18 876 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Джерело: КМДА

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