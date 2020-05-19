Коронавірус в Києві: 19 марта статистика по районам

У Києві 19 травня виявили 38 нових випадків Covid-19, усього 2 359 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Серед хворих вісім медиків, повідомив міський голова Віталій Кличко.

– За минулу добу померло троє людей. Одужала 61 людина, усього вірус подолало 285 осіб. У стаціонарах столичних лікарень померло загалом 52 особи. Старшому з пацієнтів було 87 років, наймолодшій, що не змогла подолати коронавірус – 25 років, – повідомив Кличко.

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Хто захворів:

23 жінки від 29 до 87 років;

дві дівчинки 2 та 3 років;

12 чоловіків від 24 до 80 років;

9-річний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували дев’ять пацієнтів. Інші лікуються під контролем лікарів вдома.

Смертність від коронавірусу за віковою категорією:

58% віком 65-70 років;

25% віком 50-64 роки;

15% віком до 49 років;

2% віком 18-29 років.

Більшість з померлих мали хронічні захворювання. Найчастіше це – цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.

Статистика коронавірусу по районах Києва:

Дарницький – 483;

Оболонський – 183;

Подільський – 113;

Святошинський – 154;

Дніпровський – 217:

Шевченківський – 113;

Деснянський – 239;

Печерський – 411;

Солом’янський – 206;

Голосіївський – 195.

Як писали Факти ICTV, в Україні впав приріст нових випадків коронавірусу. За минулу добу зафіксували 260 нових випадків Covid-19.

356 осіб одужали, 13 померли. Усього в Україні 18 876 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.