Коронавірус в Києві: 19 марта статистика по районам

У Києві 19 травня виявили 38 нових випадків Covid-19, усього 2 359 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Серед хворих вісім медиків, повідомив міський голова Віталій Кличко.
– За минулу добу померло троє людей. Одужала 61 людина, усього вірус подолало 285 осіб. У стаціонарах столичних лікарень померло загалом 52 особи. Старшому з пацієнтів було 87 років, наймолодшій, що не змогла подолати коронавірус – 25 років, – повідомив Кличко.
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Хто захворів:
- 23 жінки від 29 до 87 років;
- дві дівчинки 2 та 3 років;
- 12 чоловіків від 24 до 80 років;
- 9-річний хлопчик.
До лікарень столиці госпіталізували дев’ять пацієнтів. Інші лікуються під контролем лікарів вдома.
Смертність від коронавірусу за віковою категорією:
- 58% віком 65-70 років;
- 25% віком 50-64 роки;
- 15% віком до 49 років;
- 2% віком 18-29 років.
Більшість з померлих мали хронічні захворювання. Найчастіше це – цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.
Статистика коронавірусу по районах Києва:
- Дарницький – 483;
- Оболонський – 183;
- Подільський – 113;
- Святошинський – 154;
- Дніпровський – 217:
- Шевченківський – 113;
- Деснянський – 239;
- Печерський – 411;
- Солом’янський – 206;
- Голосіївський – 195.
Як писали Факти ICTV, в Україні впав приріст нових випадків коронавірусу. За минулу добу зафіксували 260 нових випадків Covid-19.
356 осіб одужали, 13 померли. Усього в Україні 18 876 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.