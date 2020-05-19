Розмітка на станціях і маски: як працюватиме метро Києва з 25 травня

Київ готується до відкриття метрополітену та переобладнує станції.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко на брифінгу.

– На станціях метрополітену зараз наносять спеціальну розмітку – біля кас, турнікетів, на платформах. Щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції та елементарних правил безпеки, – каже міський голова.

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Він також нагадав, що після відновлення роботи підземки пасажири зможуть користуватися тільки електронним квитком.

– Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору, – додав Кличко.

До вiдновлення роботи метро електронний квиток можна купити у Т-кiосках. Їх у столиці понад 300. І розташованi вони переважно на зупинках громадського транспорту.

Нагадаємо, перший етап ослаблення карантину в столиці розпочався 12 травня, а зараз стала відома точна дата відкриття метро в Києві – 25 травня.