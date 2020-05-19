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Факти / Україна / Суспільство

У Києві хочуть підвищити тарифи на воду – скільки доведеться платити

Київводоканал з 2021 року планує збільшити тарифи на водопостачання та водовідведення.

Зокрема, з нового року пропонується встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для киян у розмірі 27,35 грн (зокрема, ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них:

  • 14,74 грн (ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання;
  • 12,61 грн (ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Читайте: У Києві пільги на комуналку продовжили до кінця карантину

Відповідно до змін, тариф на водопостачання може бути підвищений на 9,7%, на водовідведення – на 32%.

У Київводоканалі повідомляють, що розрахунки планованих на 2021 рік тарифів проведені на підставі і відповідно до вимог законодавства та постанов НКРЕКП.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні можуть підняти ціни на електроенергію для населення.

Джерело: Київводоканал

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