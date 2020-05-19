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Факти / Україна / Політика

Україна може відновити авіасполучення з Грузією з 1 липня

Грузія готується до відкриття кордонів та відновлення регулярних міжнародних рейсів. Орієнтовна дата відновлення роботи – 1 липня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, який мав розмову з міністром економіки і сталого розвитку Грузії Нателою Турнава.

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– Ми готові швидко та синхронно діяти, щоб у координації з міністерствами закордонних справ обох країн відновити регулярні пасажирські авіаперевезення.

Українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти, – заявив Криклій.

Раніше ми писали, коли в Україні відновлять міжнародні перевезення і чого чекати від сервісу після пандемії коронавірусу.

Джерело: Владислав Криклій 

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