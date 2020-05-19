У метро Києва після запуска 25 травня не продаватимуть жетони.

Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Як сплатити проїзд: KyivSmardCard; Карткою метро (до 31 березня 2021 року); Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах; Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay; Мобільним додатком KyivSmardСard; Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

– Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору, – зазначили у прес-службі метро.

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Також можна буде використовувати Карту киянина, а також посвідчення для пільгових категорій населення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метрополітен і дитячі садки відновлять роботу з 25 травня. Метро відкриють у тих містах, де дозволятиме епідеміологічна ситуація.

Джерело: Київський метрополітен