У метро Києва після запуска 25 травня не продаватимуть жетони.
Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.
Як сплатити проїзд:
KyivSmardCard;
Карткою метро (до 31 березня 2021 року);
Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
Мобільним додатком KyivSmardСard;
Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
– Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору, – зазначили у прес-службі метро.
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Також можна буде використовувати Карту киянина, а також посвідчення для пільгових категорій населення.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метрополітен і дитячі садки відновлять роботу з 25 травня. Метро відкриють у тих містах, де дозволятиме епідеміологічна ситуація.
Джерело: Київський метрополітен