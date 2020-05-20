Наразі в Україні тільки 13 областей відповідають критеріям МОЗ і можуть переходити до другого етапу послаблення карантину.

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

Серед них, зокрема, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська області.

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Ігор Кузін також додав, що незабаром на сайті МОЗ і Центру громадського здоров’я з’явиться таблиця з усіма епідеміологічними показниками в регіонах.

Вона оновлюватиметься щодня, щоб кожен міг відстежувати, хто відповідає критеріям, а хто – ні.

Так, за його словами, на сьогодні встановленим вимогам поки не відповідають Чернівецька область через високу кількість хворих і Київ.

Нагадаємо, в Україні до 22 червня вводять адаптативний карантин. Він передбачає низку обмежень, які застосовуватимуться через спалахи коронавірусу не на всій території України, а лише в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.