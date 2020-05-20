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Факти / Україна

Адаптивний карантин: що відкриють з 22 травня

З 22 травня в Україні починається перший етап адаптивного карантину.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу після засідання Кабміну.

За його словами, ослаблення відбуватиметься в тих регіонах, які відповідатимуть усім необхідним критеріям.

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Що відкриють в рамках першого етапу адаптивного карантину:

  • проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь менше 50 осіб. Спортивні заходи, в яких повинні брати участь понад 50 осіб можливі лише за погодженням з МОЗ;
  • проведення релігійних заходів за умови участі не більше однієї людини на 10 кв. м;
  • діяльність готелів, без функціонування в них ресторанів і спа-зон;
  • регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському та міжобласному сполученні за умови перевезення пасажирів в межах кількості місць для сидіння.

Степанов нагадав, що з 25 травня в Україні дозволять роботу метро і відкриють дитячі садки.

Перший етап адаптивного карантину триватиме до 1 червня у всіх областях, крім Чернівецької. Цей регіон не може перейти до ослаблення обмежень через велику кількість ініфіцірованія коронавірусом.

Адаптивний карантин 22 травня - 22 червня

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення про встановлення в Україні з 22 травня по 22 червня адаптивного карантину. Члени уряду одноголосно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я.

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