Конкурс на главу НСЗУ: переможця немає, Степанов внесе свою кандидатуру

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не погодив жодної кандидатури з-поміж трьох переможців конкурсу на посаду голови Національної служби здоров’я.

Про це міністр заявив на засіданні Кабінету міністрів 20 травня.

Тепер він сам визначить, кого призначити, незважаючи на конкурс, який провели у січні 2020-го.

– Я провів співбесіди згідно з законодавством з трьома людьми, які перемогли на цьому конкурсі, подав сьогодні протокольне рішення щодо відсутності переможця конкурсу. Також прийнято сьогодні розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладання контракту про проходження державної служби, – сказав очільник МОЗ.

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На наступне засідання він винесе пропозицію щодо власної кандидатуру на цю посаду.