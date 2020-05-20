Супрун запросили долучитися до Нацради реформ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 18 травня запросив колишню в. о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун на зустріч в ОП, яка відбулася 19 травня о 17.00, про що вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі.

– Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і нібито президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ, – розповіла Супрун.

За її словами, на зустрічі були заступник голови виконавчого комітету Національної ради реформ Олександр Ольшанський та Станіслав Грещишин (виконавчий директор ArcUA.org), проте Міхеіла Саакашвілі не було.

– Моє питання про те, в якій ролі мене бачать (у складі самої ради реформ, у виконавчому комітеті чи у складі робочої групи), було переадресовано Ольшанському, який не міг чесно відповісти нічого конкретного, адже дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови, – пише вона.

Читайте: Саакашвілі розповів про перший закон, який внесе у Нацраду реформ

Супрун наголошує, що “у реальності не було ніякої пропозиції доєднатися до Нацради реформ”.

– Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла, – підсумувала вона.

Нагадаємо, Зеленський призначив Саакашвілі головою виконавчому комітету реформ 7 травня 2020 року. Перед новим главою Нацради реформ він поставив низку завдань, зокрема, вдосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції та завершення реформи митниці.

Джерело: Уляна Супрун