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Факти / Україна / Політика

Зеленський про Єрмака: він відповідає посаді і я довіряю йому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що довіряє керівнику Офісу Андрію Єрмаку і впевнений, що його кваліфікація відповідає посаді.

За його словами, у Єрмака немає досвіду, як кінопродюсера.

– Єрмак завжди був досвідченим юристом, і у нього є освіта, яка потрібна голові Офісу президента, – сказав Зеленський.

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Він зазначив, що Єрмак є довіреною особою президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він не може знайти гарного міністра культури і міністра енергетики. Також він зауважив, що не призначив жодного кума та близького друга.

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