Українська гривня продовжує зміцнюватися щодо американської валюти. НБУ на 20 травня встановив офіційний курс долара на рівні 26,51 грн за $1.

Тобто у порівнянні з попереднім банківським днем він здешевшав на 6 копійок (19 травня – 26,57 грн/$1).

Водночас європейська валюта продовжує дорожчати. 20 травня €1 коштує 29,02 грн. Це на 23 копійки більше у порівнянні з 19 травня (28,79 грн).

Читайте: Нацбанк може ще раз знизити облікову ставку у 2020 – Смолій

Курс валют в Україні від НБУ на 20 травня 2020:

$1 – 26,51 грн;

€1 – 29,02 грн;

1 польський злотий – 6,37 грн.

Нагадаємо, Україна зможе отримати перший транш МВФ наприкінці травня – на початку червня. До кінця року Фонд надасть до $3,5 млрд. Загальна сума програми, яка триватиме півтора року, складе близько $5 млрд.