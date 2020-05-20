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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро різко здорожчав: курс валют на 20 травня

Українська гривня продовжує зміцнюватися щодо американської валюти. НБУ на 20 травня встановив офіційний курс долара на рівні 26,51 грн за $1.

Тобто у порівнянні з попереднім банківським днем він здешевшав на 6 копійок (19 травня – 26,57 грн/$1).

Водночас європейська валюта продовжує дорожчати. 20 травня €1 коштує 29,02 грн. Це на 23 копійки більше у порівнянні з 19 травня (28,79 грн).

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Курс валют в Україні від НБУ на 20 травня 2020:

  • $1 – 26,51 грн;
  • €1 – 29,02 грн;
  • 1 польський злотий – 6,37 грн.

Нагадаємо, Україна зможе отримати перший транш МВФ наприкінці травня – на початку червня. До кінця року Фонд надасть до $3,5 млрд. Загальна сума програми, яка триватиме півтора року, складе близько $5 млрд.

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