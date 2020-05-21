У червні до війська призвуть 500 офіцерів запасу – Генштаб

Влітку на військову службу у Збройні сили України призвуть 500 офіцерів запасу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил.

– За 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу, – йдеться в повідомленні Генштабу.

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Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин Збройних сил України.

До участі в операції Об’єднаних сил призвані офіцери залучатись не будуть. На Донбас вони зможуть поїхати, тільки якщо добровільно підпишуть контракту про проходження військової служби.

На призовників розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій служби за контрактом:

зберігається місце роботи;

зберігається посада і середній заробіток;

соціальний пакет.

Спершу призовники пройдуть тримісячні курси перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах. Її розпочнуть з 2 липня 2020 року.

Призов офіцерів розпочнеться 1 червня 2020 року.

Як писали Факти ICTV, Генеральний штаб ЗСУ пропонує запровадити новий вид військової служби в Україні. Військові вносять законопроект у Раду, який дозволить здійснювати призов резервістів без оголошення мобілізації.

Джерело: Генштаб ЗСУ