В июне в армию призовут 500 офицеров запаса — Генштаб

Летом на военную службу в Вооруженные силы Украины призовут 500 офицеров запаса.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил.

— По 16 военно-учетным специальностям подлежат призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу, — говорится в сообщении Генштаба.

Читайте: Генштаб взялся за расследование гибели бойцов ООС на учениях

После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных сил Украины.

К участию в Операции объединенных сил призваны офицеры привлекаться не будут. На Донбасс они смогут поехать, только если добровольно подпишут контракт о прохождении военной службы.

На призывников распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий службы по контракту:

сохраняется место работы;

сохраняется должность и средний заработок;

социальный пакет.

Сначала призывники пройдут трехмесячные курсы переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях. Они начнутся с 2 июля 2020 года.

Призыв офицеров начнется 1 июня 2020 года.

Как писали Факты ICTV, Генеральный штаб ВСУ предлагает ввести новый вид военной службы в Украине. Военные вносят законопроект в Раду, который позволит осуществлять призыв резервистов без объявления мобилизации.

Источник: Генштаб ВСУ