В июне в армию призовут 500 офицеров запаса — Генштаб

Летом на военную службу в Вооруженные силы Украины призовут 500 офицеров запаса.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил.
— По 16 военно-учетным специальностям подлежат призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу, — говорится в сообщении Генштаба.
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После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных сил Украины.
К участию в Операции объединенных сил призваны офицеры привлекаться не будут. На Донбасс они смогут поехать, только если добровольно подпишут контракт о прохождении военной службы.
На призывников распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий службы по контракту:
- сохраняется место работы;
- сохраняется должность и средний заработок;
- социальный пакет.
Сначала призывники пройдут трехмесячные курсы переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях. Они начнутся с 2 июля 2020 года.
Призыв офицеров начнется 1 июня 2020 года.
Как писали Факты ICTV, Генеральный штаб ВСУ предлагает ввести новый вид военной службы в Украине. Военные вносят законопроект в Раду, который позволит осуществлять призыв резервистов без объявления мобилизации.
Источник: Генштаб ВСУ