Національний банк України різко підвищив офіційний курс долара до гривні.
На 22 травня НБУ встановив курс 26,75 грн/1$. У порівнянні з попереднім банківським днем іноземна валюта здорожчала на 18 копійок.
Зростання ціни демонструє також євро. НБУ встановив курс на 22 травня 29,46 грн/1€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 21.05:
- $1 – 26,75 грн;
- €1 – 29,46 грн;
- 1 польський злотий – 6,5061грн;
- 10 російських рублів – 3,77 грн.
Нагадаємо, курс долара на 21 травня було встановлено на рівні 26,58 грн/$1.