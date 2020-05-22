Національний банк України різко підвищив офіційний курс долара до гривні.

На 22 травня НБУ встановив курс 26,75 грн/1$. У порівнянні з попереднім банківським днем іноземна валюта здорожчала на 18 копійок.

Зростання ціни демонструє також євро. НБУ встановив курс на 22 травня 29,46 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 21.05:

$1 – 26,75 грн;

€1 – 29,46 грн;

1 польський злотий – 6,5061грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

Нагадаємо, курс долара на 21 травня було встановлено на рівні 26,58 грн/$1.