Фракція Батьківщина пішла на самоізоляцію через коронавірус у Мейдича

Усі народні депутати фракції Батьківщина вирішили піти на самоізоляцію через інфікування колеги за фракцією Олега Мейдича.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк на ранковому засіданні парламенту 20 травня.

– Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій. На жаль, один із наших колег, а саме Олег Мейдич, захворів, у нього підтверджено коронавірус, – сказала вона.

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Кондратюк додала, що рішення про повернення нардепів Батьківщини до зали засідань Ради буде ухвалено після того, як усім народним обранцям зроблять тест на Covid-19.

Нагадаємо, про те, що у Мейдича коронавірус, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.