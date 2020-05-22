Найближчим часом українці зможуть відкривати банківські рахунки онлайн.
Це можна буде зробити за допомогою віддаленої ідентифікації клієнтів.
– Людина може верифікуватися у режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа, – йдеться у повідомленні Мінцифри.
Читайте: Як підписати документ електронним підписом через додаток Дія
Для простіших ділових відносин можна ідентифікуватися за допомогою:
- системи BankID НБУ;
- накладення е-підпису на копію документа;
- здійснення першого платежу на символічну суму на певний рахунок банку;
- зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку чи біометрію;
- ідентифікації даних з бюро кредитних історій.
Нагадємо, раніше ми писали, що увійти до державних структур можна за допомогою цифрового документа у додатку Дія.