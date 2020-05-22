PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українці зможуть відкривати банківські рахунки онлайн – Мінцифри

Найближчим часом українці зможуть відкривати банківські рахунки онлайн.

Це можна буде зробити за допомогою віддаленої ідентифікації клієнтів.

– Людина може верифікуватися у режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа, – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Читайте: Як підписати документ електронним підписом через додаток Дія

Для простіших ділових відносин можна ідентифікуватися за допомогою:

  • системи BankID НБУ;
  • накладення е-підпису на копію документа;
  • здійснення першого платежу на символічну суму на певний рахунок банку;
  • зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку чи біометрію;
  • ідентифікації даних з бюро кредитних історій.

Нагадємо, раніше ми писали, що увійти до державних структур можна за допомогою цифрового документа у додатку Дія.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка