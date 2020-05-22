Найближчим часом українці зможуть відкривати банківські рахунки онлайн.

Це можна буде зробити за допомогою віддаленої ідентифікації клієнтів.

– Людина може верифікуватися у режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа, – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Читайте: Як підписати документ електронним підписом через додаток Дія

Для простіших ділових відносин можна ідентифікуватися за допомогою:

системи BankID НБУ;

накладення е-підпису на копію документа;

здійснення першого платежу на символічну суму на певний рахунок банку;

зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку чи біометрію;

ідентифікації даних з бюро кредитних історій.

Нагадємо, раніше ми писали, що увійти до державних структур можна за допомогою цифрового документа у додатку Дія.