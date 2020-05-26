Медики на передовій мають бути застраховані – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій.

Про це він сказав на традиційній нараді в Офісі президента 26 травня.

– Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні. Будь ласка, зберіть усі документи, які дадуть зрозуміти, коли наші лікарі будуть застраховані, – заявив президент.

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Ініціативу має проконтролювати міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Як писали Факти ICTV, в Україні, посилаючить на досвід Італії, почнуть працювати волонтери, які стежитимуть за дотриманням правил карантину.