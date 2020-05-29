Для багатьох українців під час пом’якшення карантину стає важливим питання: коли відновлять авіаперельоти та залізничне сполучення.

За більш ніж два місяці ізоляції громадяни втомилися від сидіння вдома та загальної напруженості в країні.

Багато хто хоче відпочити, навідати друзів або просто виїхати за місто, щоб “перезавантажитися”. Тому і чекають відновлення перевезень, які дозволять подорожувати хоча б Україною.

Факти ICTV розповідають, коли планується відновлення авіа- та залізничного сполучення та чого від нього чекати.

Ситуація з перевезеннями в Україні і світі



Українці вже зараз можуть подорожувати всередині країни на власних авто, але далеко не у всіх є така можливість. Тому багато хто чекає на відновлення міжміського сполучення.

Нині у нас відновлюється рух громадського транспорту, але у планах на найближчий час – поновлення роботи міжміського, авіа- та залізничного транспорту.

Однак не лише Україна страждає від неможливості подорожувати навіть в межах країни. Країни ЄС, такі як Франція, Німеччина, Італія, Швеція, частково обмежують внутрішнє пересування.

Що стосується міжнародного авіа- та залізничного сполучення, то тут людям доведеться зачекати. Далеко не всі країни дозволяють перетинати кордон, якщо не йдеться про невідкладні ситуації.

Наприклад, Іспанія заборонила міжміські перевезення, зокрема і авіаперельоти. Більшість країн ЄС, які все ж дозволяють перетинати кордон іноземцям, вимагають від них дотримуватися самоізоляції протягом 14 днів.

Інші країни також дотримуються подібних правил. Але є й такі, які повністю забороняють в’їзд іноземцям під час пандемії. Це пов’язано з тим, що самоізоляція не завжди допомагає уникнути розповсюдження захворювання.

Були випадки, коли іноземці порушували самоізоляцію, адже в них не було симптомів захворювання (проте Covid-19 може протікати безсимптомно). Тим самим вони наражали на небезпеку жителів країни. Звичайно, в державах може діяти певне покарання за порушення самоізоляції, але воно не завжди зупиняє іноземців.

Нині прогнози не дуже приємні. Навіть за найкращого сценарію, авіатрафік зможе відновитися на 85% від показників 2019 року лише у лютому 2021 року. За гіршого сценарію, до того ж періоду очікується відновлення 75% авіатрафіку.

Коли відновлять авіасполучення?

Станом на сьогодні обмеження на в’їзд в країни ЄС діятиме до 15 червня. Тобто до цього часу не варто очікувати того, що будуть відновлені авіаперевезення з України до інших держав.

Більшість авіаперевізників орієнтуються на те, щоб відновити свою роботу з липня. Але МАУ готові до того, щоб почати пасажирські авіаперевезення вже з червня.

У продажу Міжнародних авіаліній України є квитки на червень на переліт в Лондон (Велика Британія). Однак більшість рейсів в інші країни справді намічені на початок-середину липня. Наприклад, в Барселону (Іспанія) рейси заплановані на 6-13 липня, в Тбілісі (Грузія) почнуть літати з 12 липня, а Париж (Франція) – з 15 липня.

Звичайно, відновлення міжнародних авіарейсів диктуватиметься кожною окремою країною. Без дозволу здійснювати перельоти буде просто неможливо.

З внутрішніми авіаперевезеннями буде дещо легше, але вони не здатні забезпечити достатньої навантаженості авіакомпаніям, які працюють в Україні. Тому є варіант, за яким міжнародні та внутрішні авіарейси відновлять одночасно.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що авіасполучення можуть відновити у червні.

– Потрібно, щоб було куди летіти. Відкрити аеропорти в Україні, але без можливості полетіти в інші країни – це не відновлення авіасполучення. Маємо розуміти, які країни також його відновлять. Найближча дата відкриття авіасполучення в Європі – 15 червня, – сказав очільник уряду під час ефіру програми Свобода слова на ICTV 18 червня.

Авіакомпанії уважно стежать за ситуацією, адже розуміють, що ЄС може перенести дату відкриття авіасполучення. Та й інші країни досить обережно ставляться до таких заходів.

У коментарі Фактам ICTV в авіакомпанії Wizz Air заявили, що відновлення перельотів залежатиме лише від рішення влади. Допоки не буде відповідного дозволу, компанія не здійснюватиме рейси, навіть якщо інші країни прийматимуть у себе літаки.

– Нині Wizz Air виконує обмежену кількість рейсів у зв’язку із чинними обмеженнями щодо перевезення пасажирів. Ми відновлюємо перельоти за тими маршрутами, де бачимо високий попит та необхідність – наприклад, повернення громадян додому з різних європейських країн. Нещодавно авіакомпанія оголосила про відкриття бази у Львові та п’ять нових маршрутів, виконання яких розпочнеться з липня 2020 року, а також анонсувала ще кілька нових рейсів у своїй маршрутній мережі. Незважаючи на те, що Wizz Air наразі використовує лише 10% своїх ресурсів, ми очікуємо збільшення провізної ємності до 60-70% до кінця року, коли зросте попит на мандрівки та ділові подорожі, – розповіли у компанії.

Міністерство закордонних справ вже провело аналіз планів іноземних держав щодо відновлення авіасполучення. А 28 травня їх у відкритому доступі опублікував Украерорух.







Як і коли відновлюватимуть авіа та залізничне перевезення в Україні / 2 фотографии

Коли відновлять залізничне сполучення?

У питанні залізничного сполучення Україна поки орієнтується на внутрішні перевезення. 26 травня Укрзалізниця повідомила про відкриття продажу квитків на низку поїздів та відновлення роботи залізничних кас.

А 27 травня перевізник повідомив про те, що додатково відкриває продаж квитків на 12 поїздів. Загалом поїзди курсуватимуть за маршрутами:

Київ-Харків;

Київ-Одеса;

Київ-Кривий Ріг;

Київ-Костянтинівка;

Київ-Маріуполь;

Київ-Кременчук;

Київ-Запоріжжя;

Київ-Покровськ;

Київ-Бердянськ;

Київ-Херсон;

Київ-Новоолексіївка;

Одеса-Харків;

Лисичанськ-Київ;

Дніпро-Одеса;

Дніпро-Київ;

Суми-Київ/Вінниця.

Залізничне сполучення України відновлюється з 1 червня. Водночас коронавірус нікуди не подінеться, тому застосовуватимуться додаткові заходи безпеки для того, щоб запобігти можливому зараженню пасажирів Covid-19.

Так, перед посадкою на поїзд у людей перевірятимуть температуру. Якщо вона буде високою, то їх можуть не пустити до вагону.

Крім того, кожну годину у вбиральні буде вологе прибирання, у поїзді встановлять дезинфікувальні засоби. Білизну також додатково знезаражуватимуть.

Нині планується, що з Києва відправлятимуть поїзди з обмеженням кількості пасажирів. Насамперед запустять поїзди Інтерсіті, СВ і купе, а плацкарти підготують пізніше.

– Ми стежитимемо за ситуацією з розповсюдженням інфекції. Дамо додаткові інструкції щодо плацкартів… Нині працюватиме приблизно третина від загальної кількості перевезень з дальнього сполучення, – сказав в. о. керівника Укрзалізниці Іван Юрик.

Поки не відомо, коли відновлюватимуть міжнародні перевезення. Але і тут все значним чином залежатиме від інших країн, а не лише від бажання України.

Чому відновлюють перевезення

Українські заробітчани, які масово поверталися в Україну напередодні карантину, тепер знову хочуть виїжджати на заробітки.

Деякі країни організовують чартерні рейси для заробітчан, оскільки для них вони є важливою робочою силою. За словами президента Володимира Зеленського, ніхто не забороняє громадянам виїжджати на заробітки, але потрібно дбати про безпеку людей.

– Ми нікому нічого не блокуємо… Ми пояснили, що коли у нас карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти… Ми відпускаємо громадян на ці роботи за умови, що нам показують копію контракту з людиною на щонайменше три місяці, – заявив глава держави 9 травня.

Однак не всі країни мають змогу забрати такими рейсами людей, які бажають поїхати на заробітки. А заробітчани не завжди можуть дістатися тієї чи іншої країни “своїм ходом”.

Польща навіть забороняє перетинати кордон країни пішки. Тобто люди, які подорожують не на транспортному засобі, не можуть потрапити в країну.

Підштовхує до відкриття перевезень і туризм. Звичайно, якийсь час подорожуватиме набагато менше людей, але це не означає, що про туризм можна забути.

Є країни, велика частина доходу яких залежить від туризму, тому їм необхідно знаходити шляхи повернення мандрівників. Йдеться не лише про відкриття кордонів, а й відновлення різних сполучень.

Водночас жодна країна не має нехтувати безпекою людей, тому необхідно максимально убезпечити туристів і своїх громадян від зараження коронавірусом.

Для цього і розробляються різноманітні правила перевезень, роботи готелів, ресторанів тощо. Тому і відновлення авіа- та залізничного сполучення відбуватиметься поступово, маленькими кроками.

Через зняття обмежень ми частково наражаємо себе на небезпеку, але водночас це необхідний крок. Більше в стані жорсткого карантину не можуть жити ані громадяни, ані перевізники.

Владислав Бомбела