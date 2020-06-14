Україна використовує наступальну дипломатію для врегулювання ситуації на Донбасі – Кулеба

Мінський процес щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі перебуває на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень.
Тобто життєдіяльність переговорів Україна підтримує за допомогою Німеччини і Франції. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зокрема, він зазначив, що у питанні врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона керується активною наступальною дипломатією, постійно пропонує якісь ідеї та ініціативи.
Читайте: Єрмак обговорив Мінський процес з радником Макрона
Міністр пояснив, що використання такого методу – це єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія зрештою буде вимушена йти на конструктив.
Оскільки в такому випадку аргументи РФ про нібито саботаж Мінська з боку України мають абсурдний вигляд на тлі активних дій дипломатів.
Також така позиція дозволяє показати міжнародним партнерам, що Україна намагається знайти рішення. Тому аргументи Росії про, умовно кажучи, погану Україну є безпідставними.
Крім того, Дмитро Кулеба, коментуючи Мінський процес, вже зазначав, що для дипломатів не існує глухих кутів.
Він переконаний, що потрібно шукати шляхи, як мотивувати Росію зайняти конструктивну позицію, і замість ескалації у відповідь налаштуватися на вирішення проблеми.