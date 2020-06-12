З 15 червня 2020 року буде відновлено роботу контрольних пунктів на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією АР Крим та містом Севастополь.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Насамперед роботу відновлять пункти пропуску Каланчак, Чонгар та Чаплинка.

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Громадяни, які перетинають кордон, не повинні будуть в обов’язковому порядку проходити обсервацію, однак температуру тіла перевірятимуть. Також залишаються обов’язковими маски і рукавички.

Ще однією умовою, щоб перетнути кордон, буде користування електронним сервісом Дій вдома. Необхідно буде дати письмову згоду на самоізоляцію, використовуючи цей сервіс.

Також можливі зміни в графіку роботи ПВВ в Донецькій і Луганській областях.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пропонує дозволити перетинати кордон вранці і ввечері. Однак всі протиепідемічні заходи залишаються чинними. Також з 15 червня в усіх аеропортах України будуть відкриті пункти пропуску і контролю.