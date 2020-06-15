Вихідні у липні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Українці не отримають додаткових вихідних у липні, бо в цьому місяці не буде великих свят.
У липні 2020 року 31 день, тому наші громадяни працюватимуть 23 дні та матимуть 8 вихідних днів.
Вихідні у липні 2020
- 4-5 липня;
- 11-12 липня;
- 18-19 липня;
- 25-26 липня.
Свята в липні
- 1 липня: День архітектури України
- 2 липня: День працівника державної податкової служби України
- 5 липня: День Військово-морських Сил України
- 6 липня: День військ ППО Збройних Сил України
- 7 липня: День працівника природно-заповідної справи
- 11 липня: Всесвітній день народонаселення
- 12 липня: Всесвітній день бортпровідника
- 12 липня: День рибака
- 16 липня: День бухгалтера
- 18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели
- 19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
- 26 липня: День флоту України
- 26 липня: День працівників торгівлі
- 28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
- 28 липня: День PR-спеціаліста
- 30 липня-3 серпня: Курбан-байрам
- 31 липня: День системного адміністратора
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Додаткові вихідні у червні
Українці довше відпочиватимуть наприкінці червня, коли країна відзначатиме День Конституції.
Цьогоріч 28 червня випадає на неділю, тому громадяни матимуть час на себе цілих три дні – 27, 28 і 29 червня.
Раніше в червні люди отримали додатковий вихідний під час святкування Трійці.
Напередодні святкових і неробочих днів Мінсоцполітики рекомендував відпускати працівників на одну годину раніше.
Однак рішення щодо встановлення додаткового вихідного та тривалості робочого дня ухвалює роботодавець самостійно.